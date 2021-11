Wyspy idealne na urlop po sezonie. Tam jest ciepło nawet w grudniu

Cypr

Cypr to kraj wyspiarski znajdujący się na Morzu Śródziemnym. Charakteryzuje się wspaniałą pogodą przez cały rok. W listopadzie i w grudniu temperatury oscylują wokół 20-22 st. C. Wsiadając do samolotu w listopadzie możemy być pewni, że na miejscu nie będzie słoty i deszczu, a przywita nas słońce i ciepło.