Wystarczy 50‑minutowy spacer. Jesienią widoki są spektakularne

Jeleni Skok jest jednym ze szlaków i punktów widokowych w Bieszczadach. Prowadzi na wysokość 777 m n.p.m. i oferuje to, co miłośnicy gór kochają najbardziej – przepiękne widoki. Na szczycie stoi drewniana wieża, do której z miejscowości Cisna można dotrzeć w ok. 50 minut. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w okolicach Cisnej. Dodatkową zachętę do zaplanowania do niego wycieczki stanowi fakt, że szlak Jeleni Skok jest łatwy i możliwy do pokonania dla każdego turysty.

Szlakiem żółtym na nową platformę

Parking, na którym można zostawić auto na czas wycieczki, mieści się tuż obok stadionu w Cisnej. Za parkingiem znajdują się tory kolejowe i swój początek ma szlak żółty, który prowadzi prosto do wieży widokowej. Na początku trasa biegnie równolegle z Głównym Szlakiem Beskidzkim, aby po chwili się od niego odłączyć. Cała okolica jest malownicza i raczej pozbawiona trudniejszych fragmentów. Trasa biegnie głównie lasem, stopniowo wspinając się ku górze. Po ok. 50 minutach marszu docieramy na szczyt nazywany Mochnaczką.

Stojąc już na górze, można łatwo się przekonać, dlaczego podjęto decyzję o wybudowaniu tu wieży. Widoki są bowiem bardzo ograniczone. Wszystko to za sprawą drzew, które gęsto porastają całe wzniesienie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pokonać te ograniczenia i wejść na platformę – to właśnie z niej roztaczają się bowiem najpiękniejsze widoki.

Wieża widokowa na Jelenim Skoku. Co widać z jej szczytu?

Wieża widokowa Jeleni Skok została w całości wybudowana z drewna. Tuż obok znajduje się wiata turystyczna, pod którą można schronić się w niepogodę, a także miejsce na rozpalenie ogniska. To doskonała lokalizacja, aby zrobić sobie krótki odpoczynek przed wyruszeniem w drogę powrotną. Zanim jednak to nastąpi, warto wspiąć się na wieżę i zobaczyć, z jakich panoram słynie szczyt Mochnaczka w Bieszczadach. A są one zdecydowanie godne uwagi!

Z wieży widokowej na Jelenim Skoku możemy ujrzeć m.in. Krzywe, Strzebowiska, obydwie Rawki, Jawornik, Kamienną, a także Jasło, Krzemieniec, Szeroki Wierch i malowniczą Połoninę Caryńską. Na platformie widokowej znajduje się także luneta, z której można jeszcze dokładniej przyjrzeć się poszczególnym elementom panoramy.

Nowa osłona wieży widokowej Jeleni Skok

Jeszcze do niedawna wejście na wieżę widokową dostarczało równie dużo emocji, co podziwianie roztaczających się z niej widoków. Nie dla każdego turysty były to jednak przyjemne emocje – aby dostać się na wieżę, należało bowiem wspiąć się po czymś w rodzaju drabiny. Szczebli prowadzących na górę nie było, co prawda, zbyt wiele, lecz były one dość strome. Dziś to już na szczęście przeszłość!

Wieża widokowa Jeleni Skok została bowiem w ubiegłym roku odnowiona i przez to stała się zdecydowanie lepiej dostępna dla wszystkich turystów.