Wystarczy jeden bilet. Możesz z nim podróżować po całej Polsce przez 10 dni

Specjalna oferta kolei regionalnych na majówkę. To najtańszy sposób, by podczas długiego weekendu podróżować niemal po całej Polsce. Tani bilet to nowa oferta spółki Przewozy Regionalne właściciela marki POLREGIO.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przez 10 dni można jeździć pociągami POLREGIO w całej Polsce na podstawie tylko jednego biletu (123RF)

Tegoroczna majówka jest rekordowo długa. Wystarczą trzy dni urlopu, by cieszyć się aż dziewięcioma dniami przerwy od pracy. Początek najdłuższego długiego weekendu w tym roku wypada już 27 maja. I to od tego dnia, aż do 7 maja, a więc przez 10 dni, można jeździć pociągami POLREGIO w całej Polsce na podstawie tylko jednego biletu.

Tani bilet w kasach i internecie

Przy zakupie majówkowego biletu nie obowiązuje żaden limit liczby podróży - można jeździć do woli i cieszyć się urokami swojego regionu. Bilety w ramach promocji "Majówka z POLREGIO" sprzedawane będą według dwóch taryf, w zależności od wieku pasażerów: 49 zł dla osób do 26 i powyżej 60 roku życia, zaś dla pozostałych (w przedziale 26-60 lat) cena wynosi 83 zł. To tylko 4,90 zł lub 8,30 zł na dzień. Gdzie znajdziemy tańszą ofertę?

Wiek będzie trzeba potwierdzić okazując dokument tożsamości, ponieważ są to bilety imienne (zawierające imię i nazwisko podróżnego).

Dokładne godziny podróży?

Bilet 10-dniowy zaczyna obowiązywać 27 kwietnia od godz. 18, zaś kończy się 7 maja o godz. 6 rano.

Gdzie można kupić bilet majówkowy?

Na witrynie internetowej przewoźnika polregio.pl, na stronach biletyreginalne.pl, e-podróżnik, bilkom.pl a także w salonikach Kolportera i aplikacji SkyCash.

Bilet jest również dostępny w kolejowych kasach biletowych i u obsługi pociągu.

Materiały prasowe Podziel się

Zmysł podróżowania

Przewoźnik deklaruje, iż już niedługo zaprezentuje platformę "Zmysł podróżowania", która będzie jedynym w swoim rodzaju przewodnikiem po polskich atrakcjach regionalnych, która rekomenduje nam kierunek podróży w zależności od zmysłu, jaki jest dla nas najważniejszy. Poszukujesz regionalnej muzyki? Smaków? Tu odkryjesz swoje ulubione miejsca. Platforma będzie współtworzona z pasażerami, każdy będzie mógł podzielić się swoimi perełkami, które odkrył na kolejowych szlakach turystycznych. Śledźcie stronę polregio.pl gdyż na niej pojawi się nowy przewodnik z inspiracjami i konkursami.

Koleje regionalne

POLREGIO to marka handlowa Przewozów Regionalnych, obecnie największego przewoźnika kolejowego w Polsce. Szacuje się, że przewozi on prawie połowę wszystkich pasażerów podróżujących pociągami w kraju, tj. ok 80 mln. Dziennie POLREGIO wypuszcza na tory bisko 1800 składów, którymi podróżuje ok. 220 tys. osób.

- Jeździmy po całej Polsce i jeździmy tanio. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. To nie tylko oferta na Majówkę, ale także tańsze bilety dla rodzin – mówi Anna Lenarczyk, członek zarządu POLREGIO.

Z roku na rok rośnie też udział spółki na rynku przewozów kolejowych. Firma zatrudnia dziś prawie 7 tys. osób a liczba pasażerów przewiezionych w 2017 r. tylko w barwach marki POLREGIO była większa o prawie 400 tys. osób niż rok wcześniej.

Przyczyna sukcesu? Coraz więcej zmodernizowanych szlaków kolejowych, a także coraz więcej nowoczesnych pociągów – wyposażonych w WiFi, ładowarki USB, klimatyzację, strefy dla dzieci czy przewijaki dla niemowląt.

W 2017 w barwach POLREGIO pojawiło się aż 46 takich składów. W najbliższych latach ma być ich 230 a dodatkowo na torach pojawi się 30 pociągów hybrydowych.