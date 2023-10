Yangmei – złoto południowych Chin

Południowe Chiny to miejsce, gdzie natura rozpieszcza mieszkańców wyjątkowym darem - Yangmei. Jest to owoc o niepowtarzalnym, słodko-kwaśnym smaku, który oczarowuje podniebienia ludzi w każdym wieku. Jak jednak wybrać ten najlepszy okaz? To proste. Po odcieniu czerwieni, który wskazuje na poziom kwasowości Yangmei - jaśniejsze owoce są zazwyczaj bardziej kwaśne, a ciemniejsze - słodsze. Dlaczego jednak owoc ten nazywany jest złotem południowych Chin? Otóż cena Yangmei za najwyższej jakości odmiany owoców, może osiągać nawet kilkaset złotych za kilogram! A to napędza coraz większą liczbę chętnych do spróbowania tego niebanalnego przysmaku.