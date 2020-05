Z czym kojarzy się Polska? Zobacz największe atrakcje

Zobacz też: Wakacje to stan umysłu

Najchętniej odwiedzane polskie miasta

Kraków to absolutny lider wszystkich list "must see in Poland". Jednak wśród najbardziej znanych i polecanych atrakcji naszego kraju, jest więcej dużych miast. Bardzo wysoko w rozmaitych rankingach jest Wrocław i jego krasnale oraz Gdańsk - ceniony zarówno przez miłośników historii, jak i wypoczynku nad morzem. Co jeszcze? Oczywiście Warszawa, ale także Poznań i Toruń.