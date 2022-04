Zaczęła się majówka, a wraz nią tłumy w pociągach. "Nie ma gdzie stopy postawić"

PKP Intercity zwiększyło liczbę miejsc na majówkę

Jak informowało PKP Intercity, w związku z majowym długim weekendem wprowadzono szereg usprawnień i udogodnień. W piątek 29 kwietnia wydłużono trasę pociągu EIP 3840 do Kołobrzegu (standardowo kursuje on Gdyni). Co więcej, IC Gwarek dotrze nie tylko do Słupska, ale i do Ustki, a TLK Bieszczady z Krakowa do Łupkowa.