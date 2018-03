Zadbaj o siebie. Najciekawsze spa niedaleko Polski

Mimo wielu miejsc w Polsce, gdzie można się zrelaksować i zaznać odrobiny luksusu, warto sprawdzić, co proponują inne europejskie kraje. Oprócz tego, że są to rejony ciekawe pod kątem architektury, to mogą też pochwalić się pięknem okolicy. A co najlepsze, można je odwiedzić za niewielkie pieniądze.

Mariańskie Łaźnie to jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Europie

Spa w Belgii

Przewrotnie zaczynamy od najdalej położonej Belgii, która nie jest sąsiadem Polski. Miasto Spa to jednak historia powstania samej idei miejsca, jakim jest uzdrowisko czy spa i wellness. Obszarów uzdrowiskowych jest tu sporo, więc można wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

Położony w malowniczej dolinie w Ardenach kurort leczniczy, który wykorzystywał gorące źródła termalne, pojawia się już w zapiskach z początku XVI w. W Spa bywał i leczył się Henryk VIII Tudor czy car Piotr I Wielki. Ciekawostką jest też fakt, że pochodził stąd główny bohater książek Agathy Christie – detektyw Herkules Poirot. W Spa jest kilka interesujących i zabytkowych budynków, jak położony w centrum miasta ośmiokątny pawilon Le Pouhon Pierre-le-Grand, XIX-wieczne Łaźnie, Casino de Spa, XVIII-wieczny Grand Hotel oraz kościół św. Remaclusa (Église Saint-Remacle).

Warto także wjechać kolejką (Funiculaire de Spa) na okoliczne wzgórze Annette et Lubin, gdzie będziemy mogli podziwiać piękną panoramę miasta. Poza tym każdego roku na torze Circuit de Spa-Francorchamps organizowane są wyścigi Grand Prix Formuły 1.

Czeski trójkąt uzdrowiskowy

Ze względu na zasoby mineralne oraz dzięki wodzie leczniczej nasz czeski sąsiad ma bogatą ofertę uzdrowisk. Słynny trójkąt uzdrowiskowy: Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie i Jáchymov znany jest na całym świecie.

1. Karlowe Wary

To najważniejsze miasto trójkąta. Położone w zalesionej dolinie, z piękną architekturą i ekskluzywnymi domami zdrojowymi. Znane z prestiżowego festiwalu filmowego, na który przyjeżdżają gwiazdy światowego kina. Dawniej bywali tu m.in. Ludwik van Beethoven, Johann Wolfgang Goethe, Nikołaj Gogol czy Wolfgang Amadeusz Mozart, jak i wielu przywódców państw z całego świata. Stąd też pochodzi słynny likier Becherovka.

2. Mariańskie Łaźnie

Jedno z najpiękniejszych uzdrowisk w Europie przed dwustu laty było tylko doliną porośniętą lasami. Kiedy odkryto lecznicze źródła (w samym mieście jest ich ponad pięćdziesiąt), uzdrowisko odwiedzali: Fryderyk Chopin, Johann Strauss, Franz Kafka czy sam król Edward VII.

Wybierając się do Mariańskich Łaźni, nie musimy kierować się wyłącznie celami leczniczymi. W każdym z uzdrowisk jest dostępna również oferta wellness, która zadba o nasze codzienne dobre samopoczucie.

3. Jáchymov

To właśnie stąd pochodzi nazwa amerykańskiego dolara! Wywodzi się od nazwy miejscowych tolarów, bitych w XVI w. W tym pierwszym na świecie, położonym w zalesionej dolinie u podnóża Rudaw, uzdrowisku radonowym na pewno można odpocząć i wyleczyć wiele schorzeń. I nieważne, czy przyjedzie się tam latem, czy zimą – zawsze będzie co robić. Odkąd państwo Curie odkryli polon i rad oraz stwierdzono lecznicze właściwości tych pierwiastków, jáchymowską wodę podaje się w niewielkich ilościach kuracjuszom – potrafi dobrze zadziałać na narządy ruchu.

Ukraina

Nasz bliski sąsiad również ma bogatą ofertę miejsc, w których można skorzystać z zabiegów spa i wellness. Jednym z ciekawszych jest niewielki hotel Relax Park Verholy ze spa o powierzchni 700 m kw. Położony w środku lasu, we wsi Sosnovka nieopodal Połtawy i zaprojektowany w sposób nowoczesny i minimalistyczny, jest na pewno miejscem, gdzie zaznamy spokoju i ciszy. Szeroka oferta spa i wellness sprawia, że naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Dla miłośników jazdy konnej dostępny jest cały kompleks wraz z obsługą instruktorską. O najmłodszych również nie zapomniano. Do ich dyspozycji są place zabaw, gry, a nawet sanki.

