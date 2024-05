Zadeptali bezcenne rośliny. Park narodowy długo nie otrząśnie się po majówce

"Zadeptane storczyki i inne rośliny już w tym roku nie zakwitną…" - czytamy we wpisie na profilu PPN. - "Przypominamy, że Pieniński Park Narodowy to nie jest park miejski. Obowiązują tu przepisy, które nakazują poruszanie się wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych. Biwakowanie i leżenie na łąkach, bieganie po nich, schodzenie ze szlaków, to wszystko powoduje niszczenie cennych siedlisk i gatunków, w tym storczyków. Prosimy o uszanowanie zakazów".