Zmierzyli drzewa w Polsce. Wiemy już, gdzie rośnie najwyższe

Jodła to rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych. Obejmuje co najmniej 48 gatunków występujących na półkuli północnej – najczęściej we wschodniej Azji oraz Ameryce Północnej. W Polsce naturalnie rośnie jodła pospolita tworząca bory jodłowe przede wszystkim w Górach Świętokrzyskich, Karpatach (ich częścią są Pieniny) oraz na Roztoczu.