Zaginięcia w Polsce. Gdy strach miesza się z nadzieją

Pandemia bez wpływu na liczbę zaginięć

Zapominamy o profilaktyce

Każdy przypadek zaginięcia to trudny do wyobrażenia koszmar dla bliskich, gdy strach miesza się z nadzieją. Te emocje zwykle są jeszcze większe, gdy dochodzi do zaginięć dzieci. Szczególnie w przypadku najmłodszych ważna jest edukacja i działania, które ograniczą prawdopodobieństwo, że trzeba będzie się mierzyć z podobną sytuacją. Tymczasem wiele osób wychodzi z założenia, że podobny problem ich nigdy nie dotknie.

Nie odwożą dzieci do drugiego rodzica... w obawie przed pandemią

- Zaginięcia małych dzieci wiążą się również z wypadkami, szczególnie nad wodą, w pobliżu zbiorników wodnych. Warto w takich miejscach zwracać szczególną uwagę na to, gdzie jest dziecko i czy jest bezpieczne. W przypadku nastolatków najczęstszym powodem zaginięć są zaś ucieczki. W tym przypadku warto przede wszystkim rozmawiać - o ewentualnych problemach dzieci, o tym co je martwi, zwracać uwagę na zmianę zachowania czy zmianę kręgu znajomych – dodaje przedstawicielka Fundacji Itaka.

Paulina Sidor dodaje, że wzrosła liczba zgłoszeń w związku z porwaniami rodzicielskimi. - To sytuacja, w której jeden rodzic/opiekun bez wiedzy i zgody drugiego zabiera dziecko i ogranicza kontakty z drugim rodzicem. Takie sytuacje często mają miejsce np. po zakończeniu urlopu z jednym z rodziców, kiedy po wakacjach rodzic nie odwozi dziecka do drugiego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - wyjaśnia ekspert. - W związku z pandemią takich spraw również jest więcej, ponieważ rodzice wykorzystują argument obawy przed zakażeniem wirusem - ograniczają spotkania dziecka z drugim rodzicem, nie stawiają się na umówione spotkania itp.

- W przypadku zaginięć czas jest bardzo istotny. Warto wspomnieć, że w Polsce nie ma przepisów regulujących okres, który musi upłynąć od zaginięcia do zgłoszenia sprawy na policję. Zaginięcie należy zgłosić od razu, szczególnie jeśli występują przesłanki świadczące o możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia osoby zaginionej, np. myśli samobójcze, choroba psychiczna, psychoza, poważna choroba somatyczna – dodaje Paulina Sidor. - Rodziny osób zaginionych mogą się zgłosić do fundacji również od razu. Ale ważne jest, żeby sprawa zaginięcia była zgłoszona na policję - to warunek konieczny, abyśmy my mogli podjąć działania. Im szybciej poszukiwania zostaną rozpoczęte, tym lepiej. Istnieje wówczas większa szansa, że ktoś przypomni sobie, że widział daną osobę, możliwy jest dostęp do monitoringu itp.