"Kozie miasto". Nieznane fakty o Lublinie

Lublin wielu kultur

Nie każdy wie, że w XVI i XVII wieku, Lublin był miastem wielu kultur i tradycji. Przyjeżdżali tutaj m. in. Polacy, Rusini, Żydzi, Niemcy, Szkoci, Włosi, Francuzi, Węgrzy, czy Ormianie. Było to miasto położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, dlatego też wiele osób ciągnęło do Lublina, aby się wzbigacić.