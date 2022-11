Niedoceniana perełka Polski Wschodniej. Czyli o tym, jak odkryłam Lublin

Pierwszy raz zawitałam do Lublina latem 2020. Odwoływane co chwilę loty, zawieszone kursy zagranicznych autobusów oraz konieczność okazywania certyfikatów szczepień lub wykonywania testów w kierunku COVID-19 czy przechodzenia przymusowej kwarantanny, skutecznie zachęciły mnie do spędzenia pierwszych pandemicznych wakacji w Polsce. Szybko okazało się, że wcale nie żałuję tej decyzji, bo dzięki niej udało mi się odkryć kilka perełek we wschodniej części ojczyzny, do których – mieszkając na Pomorzu – nigdy nie było mi po drodze.