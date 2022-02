Zagrzeb i jego największe atrakcje. Co warto zobaczyć w stolicy Chorwacji?

Zagrzeb to centralnie położona stolica Chorwacji. Choć jest największym miastem w kraju, to liczy niewiele ponad 800 tys. mieszkańców. Z Polski do Chorwacji najłatwiej dostać się samolotem. Na tej trasie regularnie latają Polskie Linie Lotnicze LOT. Bezpośredni lot z Warszawy do Zagrzebia trwa ok. 1 godz. 40 min.