W Dolinie Pięciu Stawów pojawił się wielki napis. Internauci komentują

"Putin" w Dolinie Pięciu Stawów. Internauci podzieleni

Pod fotografią pojawiło się sporo komentarzy. Część internautów zareagowała pozytywnie. "Każdy pomaga jak może", "Wreszcie jedność w narodzie od morza do Tatr", "Mistrzostwo" - czytamy. Jednak były też bardziej sceptyczne głosy. "Tylko co to da i co to pomoże", "Nie tędy droga" - zwracali uwagę inni.