Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w polskim mieście. "Ludzie boją się wychodzić z domu"

- Ludzie wieczorami boją się wychodzić z psami na spacer, nie mogą we własnych domach spokojnie spać – powiedziała burmistrz. Zapewniła, że jeżeli mieszkańcy w konsultacjach poprą pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą, to jest gotowa przygotować projekt odpowiedniej uchwały i przedstawić go radzie miasta.