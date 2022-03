Chaos pierwszego dnia zniesienia obostrzeń. "Wolałam uniknąć linczu"

- Obok mnie siedziała kobieta bez maseczki - opowiada dalej pani Ilona. - Nie zwróciłabym pewnie na to uwagi, gdyby nie fakt, że co chwilę pociągała nosem i mówiła do syna, że jest jej strasznie zimno i się trzęsie. Przykryła się swetrami i kurtkami, ale maseczki nie założyła. Strasznie mnie to wkurzało, ale w tym bałaganie przepisowym, tak naprawdę nie wiedziałam, czy mogę jej zwrócić uwagę lub mrugnąć do stewardesy, by to zrobiła. Wolałam uniknąć linczu, więc poszłam spać - dodaje turystka.