Hity majówki 2022. Tam będą tłumy Polaków

Słoneczna Italia najchętniej wybierana przez Polaków

Spośród europejskich kierunków podróży, Polacy najczęściej kupują bilety do Włoch. Eksperci eSky.pl wskazują, że najpopularniejsze są obecnie loty do Rzymu, Mediolanu i Wenecji. Coraz bardziej w oczach turystów zyskują także mniej popularne miasta na wschodnim wybrzeżu Włoch, takie jak Bari, Ankona czy Pescara, które dają przestrzeń do odpoczynku z dala od zgiełku i bez tłoku na plażach.