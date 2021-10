Skoki narciarskie tylko dla zaszczepionych? RPO reaguje

Skoki narciarskie tylko dla zaszczepionych? RPO oczekuje wyjaśnień

Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje wyjaśnień od prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wiącek przypomniał, że obowiązuje rządowe rozporządzenie co do limitu osób biorących udział w danej imprezie, do którego nie wlicza się osób zaszczepionych. Podkreślał też, że nie stworzono prawnych mechanizmów weryfikacji zaszczepienia.