Zalew Zemborzycki. Mężczyzna zaatakował turystę nożem. Grozi mu dożywocie

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w minioną sobotę nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. 33-letni mężczyzna spędzał tam weekend ze swoją partnerką i dzieckiem. Napastnik wtargnął nad ranem do namiotu, w którym spali urlopowicze i przyłożył śpiącemu mężczyźnie nóż do szyi. Groził, że go zabije. Bił go również po głowie drewnianą pałką.