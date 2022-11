Zamek Svojanov. "Podczas zwiedzania usłyszeliśmy o 18 zamurowanych nieszczęśnikach"

– Przed pandemią koronawirusa do zamku Svojanov przyjeżdżało ok. 80 tys. turystów rocznie, a w czasach covidowych mieliśmy ok. 60 tys. gości – mówi Miloš Dempír, gospodarz zamku, który pracuje tam od 15 lat. – Co ważne, kompleks zamkowy Svojanov jest jednym z niewielu w Czechach, gdzie można spędzić noc. Z noclegów w tutejszym pensjonacie korzysta ok. 2 tys. turystów w ciągu roku.