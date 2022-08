Góra Ema w Ostrawie. Czeski wulkan, który ciągle dymi

Hałda zaczęła się tlić głęboko pod powierzchnią, ale tak konsekwentnie, że temperatura, jaką osiągnęło jej wnętrze, urosła do 1500 st. C. Wiemy o tym, ponieważ naukowcy przeprowadzili specjalne odwierty, które pozwoliły ustalić – przynajmniej "z grubsza" – co dzieje się wewnątrz. Ogień tli się, ale nie wiadomo tak do końca, co dzieje się z wypaloną materią. Pewne jest, że góra "produkuje" kamienie półszlachetne – jaspisy oraz porcelanity. Są to kamienie, które powstają na skutek spalania w magmie gliny kaolinowej w temperaturze 1100 st. C. W przypadku Emy, funkcję magmy pełni rozgrzane wnętrze wzgórza.