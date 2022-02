Zamki gotyckie w Polsce. Gdzie są i jakie atrakcje oferują?

Pod koniec wizyty znajdzie się okazja do wysłuchania opowieści również o współczesnych losach zakonu, który nie jest już zakonem rycerskim, lecz kleryckim, niewyznającym kontrowersyjnych zasad swoich średniowiecznych poprzedników. Jego aktualna siedziba to Wiedeń, a wśród członków tego zgromadzenia można znaleźć również kilku Polaków. Co ciekawe, obecny opat zakonu krzyżackiego i wielki mistrz Frank Bayard, pochodzący z Niemiec, jest 66. wielkim mistrzem w historii.