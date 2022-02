Polka w Dubaju. Jej praca to "prawdziwy odlot"

Co lubię w Dubaju? To, że ludzie są bardzo tolerancyjni, otwarci i co najważniejsze nie boją się zmian. Wyobraź sobie, że do 8 stycznia tego roku weekend w Dubaju przypadał na piątek i sobotę. Tymczasem dlatego, że aż 80 proc. mieszkańców Dubaju to ekspaci, zostało to zmienione i weekend przypada teraz, tak, jak w Europie - w sobotę i niedzielę. Zmiany dotyczą też innych kwestii, na pewno łatwiej jest nabyć alkohol, nie ma już wymogu zawarcia związku małżeńskiego, aby para mogła ze sobą zamieszkać. Kobiety mogą też bez żadnej obawy wychowywać samotnie dziecko.