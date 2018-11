Zapach duriana opóźnił lot. Wściekli pasażerowie prawie pobili załogę

Lot z Bengkulu do Dżakarty miał godzinne opóźnienie. Wszystko z powodu bardzo wonnego owocu, którego worki znalazły się w luku bagażowym.

Na pokładzie przywitała ich bardzo nieprzyjemna woń. Pasażerowie nie dopuścili do wystartowania z Bengkulu samolotu należącego do linii Sriwijaya Airdo Dżakarty - informuje "The Jakarta Post".