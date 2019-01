Zapłacili ponad 2 tys. zł za przejazd taksówką. Odłegłość? 500 metrów

Dla małżeństwa pochodzącego ze Szkocji to miał być znakomity urlop. Niestety od razu po przyjeździe spotkali się z przykrą sytuacją, która przesądziła o ich pobycie w Nowej Zelandii.

John Barrett i jego żona przybyli do Wellington w Nowej Zelandii i złapali taksówkę przed dworcem kolejowym. Ich hotel znajdował się zaledwie 500 metrów od dworca, a podróż trwała jedynie pięć minut. Według serwisu "Stuff", konto Barretta zostało obciążone na 920 dolarów nowozelandzkich (ok. 2 390 zł). To oznacza, że nieszczęśnik za 1 przejechany metr zapłacił prawie 5 zł!