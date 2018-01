Zaplanuj urlop na Wielkanoc. Jeszcze są miejsca na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie

Do Wielkanocy coraz mniej czasu. Jeśli w tym czasie planujesz tygodniowy urlop, nie siedź w domu. Warto zabrać swoją drugą połówkę na krótkie wakacje – oto super plażowe kierunki dla dwojga na Wielkanoc 2018.

Wyspy Kanaryjskie oraz Egipt są hitem sprzedaży na Wielkanoc (Shutterstock.com)

Wyspy Kanaryjskie - pogoda wiosną

Wyspy Kanaryjskie należące do Hiszpanii to niezwykle chętnie wybierany kierunek przez pary z różnym stażem. Oceaniczno-subtropikalny klimat Wysp Kanaryjskich i przepyszna kuchnia, której potrawy bazują na daniach Guanów w połączeniu z jedynie 5-godzinnych lotem z Polski tłumaczą ich ogromną popularność. Wyspy Szczęśliwe są odwiedzane już od starożytności, a prym wiedzie 7 najbardziej znanych spośród Wysp Kanaryjskich. Wczasy w super warunkach są dostępne nawet od 2,7 tys. zł za tydzień.

Na południowym wybrzeżu okrągłej Gran Canarii, w miejscowości San Agustin, leży hotel Ifa Interclub Atlantic, polecany przez 96% osób. Na wakacjach na Kanarach możesz oszczędzić prawie 1/3 ceny, decydując się na tą 7-dniową ofertę z przelotami z portu lotniczego w Katowicach i formułą all inclusive w obniżonej cenie. Spełnij swoje marzenie - spędź tydzień pod palmami z ukochaną osobą i porządnie wypocznij podczas Wielkanocy.

Na Gran Canarii koniecznie wybierz się na wycieczkę w kierunku cudu natury – przemieszczających się wydm Maspalomas. Fuerteventurę najczęściej wybierają ludzie młodzi, uwielbiający plażowanie na wielokolorowym piasku i sporty wodne: sama nazwa wyspy sugeruje świetne warunki do ich uprawiania. Kanary przyciągają przez cały rok pewną pogodą, a lokalny folklor i atrakcje kulturalne dopełniają całości. Jako, że od wspaniałej pogody na wczasach w dużej mierze zależy nasze samopoczucie, wybierz Wyspy Kanaryjskie właśnie w marcu i kwietniu, kiedy to temperatura powietrza w dzień nie spada poniżej 25 st. C.

We wschodniej części Fuerteventury wyróżnia się typowo turystyczna miejscowość Caleta de Fuste. Hotel Elba Carlota wzniesiony został w stylu śródziemnomorskiej wioski nad brzegiem oceanu, pomiędzy trzema zatokami z falochronami, bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Rewelacyjne widoki, urozmaicone posiłki, pyszne drinki, wi-fi na plaży i luksusowe warunki zakwaterowania – czego chcieć więcej na rajskich wakacjach...

Egipt - wczasy na Wielkanoc

Gdzie jeszcze uciec przed polską zimą? Pogoda w Egipcie upraszcza odpowiedź na to pytanie. Niekiedy miesiącami nie spadnie tutaj kropla deszczu, a od marca temperatury przekraczają 20 st. C.

W egipskim kurorcie nadmorskim Hurghada szczególnie polecamy pięciogwiazdkowy hotel Magic Life Resort. Za tydzień luksusowych wakacji podczas świąt wielkanocnych zapłacimy teraz aż o 33% mniej. Swobodny urlop bez zobowiązań ułatwia elastyczna oferta all inclusive obejmująca kilka restauracji i barów na terenie tego nowoczesnego obiektu – tego wyboru na pewno nie będziesz żałować.

Jeśli jeszcze nie byłeś na wakacjach w Egipcie, zdecydowanie warto wybrać ten kraj na tegoroczne słoneczne święta wielkanocne. Nie doświadczymy wyczerpujących upałów, unikniemy wszechobecnych tłumów, kolejek do zabytków i sezonowych podwyżek cen atrakcji turystycznych. Szczególnie warto wówczas zwiedzić najpopularniejszy ośrodek w Egipcie, czyli właśnie Hurghadę na riwierze lazurowego Morza Czerwonego. Egzotykę i magię regionu podkreślają rafy koralowe, bogactwo podwodnego świata, pustynne wąwozy, obecne na każdym kroku palmy, arabskie bazary i wspaniałe meczety. Poszalejemy tutaj w nocnych klubach, skorzystamy z usług całorocznych wypożyczalni sprzętu do windsurfingu i szkół nurkowania. Z Hurghady, podzielonej na 4 główne dzielnice, realizowane są także wygodne połączenia i wycieczki fakultatywne do Kairu, Doliny Królów, Gizy, Luksoru czy na Pustynię Arabską.

W super modnej miejscowości Sharm El Sheikh znaleźliśmy Cyrene Grand Hotel. Tutaj naprawdę naładujesz baterie i polepszysz swoje samopoczucie, co zdecydowanie ułatwi brak ograniczeń w dostępie do napojów alkoholowych przez całą dobę! Z okien hotelu rozciąga się cudowny widok (to raj dla fotografów) na niedaleką wyspę Tiran, a przy piaszczystej plaży z pomostem jest rafa koralowa, urozmaicająca nurkowanie.