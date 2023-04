Zapomniany hit Polaków z lat 90. Kusi rajskimi plażami i atrakcyjnymi cenami

- Chalkidiki to miejsce, do którego Polacy jeżdżą "od zawsze" – w latach 90. głównie autokarami. Choć część z hoteli, które działały wtedy, nadal funkcjonuje, to jednak dziś są to nowoczesne obiekty, które spełniają oczekiwania różnych grup klientów - mówi Marzena German z Wakacje.pl. Można pojechać do niewielkiego hotelu, ale też do dużego resortu z basenami i licznymi atrakcjami. Dowolność dotyczy też wyżywienia – klienci mają do wyboru opcję all inclusive, ale też pobyty z dwoma posiłkami lub bez wyżywienia - dodaje.