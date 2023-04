Absolutny hit wakacji. Polacy w tym roku rezerwują jak szaleni

- Rodos pozwala się przenieść w czasy średniowieczne. Kiedy spacerujemy starówką miasta Rodos – stolicy wyspy, brukowanymi uliczkami, docieramy do Pałacu Wielkich Mistrzów. To właśnie tam rezydowali joannici. - opowiada ekspertka Wakacje.pl. - Na wyspie nie brakuje też pamiątek starożytnych, które odnaleźć można chociażby w Lindos słynącym z pięknego Akropolu. Miłośnicy natury chętnie pojadą natomiast do Petaloudes, czyli Doliny Motyli. To park ze ścieżkami spacerowymi i ławkami, którego nazwa wzięła się od występującego tam rzadkiego gatunki ćmy nocnej Panaxia Quadripunctaria - dodaje German.