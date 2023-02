Zaskakujący rekord w polskim mieście. Tego nikt się nie spodziewał

Liczba obcokrajowców, którzy odwiedzili w ubiegłym roku Lublin to ok. 50 tys. Najczęściej do tego miasta przyjeżdżali Niemcy - liczba turystów z tego kraju wzrosła aż czterokrotnie w porównaniu do 2021 r. Wśród zagranicznych przybyszy byli też obywatele Izraela, USA i Wielkiej Brytanii.