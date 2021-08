Atrakcje Lublina. Odkryj magię jednego z najpiękniejszych miast w Polsce

Lublin - miasto pełne magii

Lublin jest miastem, które z pewnością może wzbudzać zachwyt w turystach. Na jego wygląd miały bowiem wpływ różne kultury i wyznania, co do dzisiaj widać w lubelskich zabytkach. Tajemnice miasta kryją też tutejsze muzea i staromiejskie uliczki. Co ważne, Stare Miasto w Lublinie nie ucierpiało mocno podczas wojny, przez co zachowało swój wygląd sprzed lat.