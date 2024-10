Zbliża się listopadowy długi weekend. Tam wypoczniemy najtaniej

Wysoka pozycja Egiptu nie dziwi. Jest to drugi, najtańszy kierunek all inclusive w ofercie biur podróży na ten okres. Korzystniejsze oferty znajdziemy tylko do Turcji, gdzie tygodniowy wyjazd all inclusive w okolicy 11 listopada to koszt min. 1700 zł. Riwiera Turecka w połowie listopada nie kusi jednak tak wysokimi temperaturami jak kurorty w Egipcie. W Alanyi możemy liczyć na średnio 22 st. C, a w Hurghadzie 27 st. C.