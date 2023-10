Zbudują nowy most w Europie. Będzie najdłuższy na świecie

Konstrukcja będzie miała długość 5 km, a przęsło centralne 3,3 km. Te parametry sprawią, że będzie to najdłuższy most na świecie. Obecnie na pierwszym miejscu znajduje się turecki most Canakkale 1915, który biegnie nad Cieśniną Dardanele i łączy Europę z Azją. Ma on 4608 m długości, a jego centralne przęsło liczy 2,02 km.