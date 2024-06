Zmiany klimatyczne dają się we znaki. Z Hiszpanii płyną złe wieści

Hiszpański resort ulubieńcem turystów

Costa del Sol to bez wątpienia jedna z popularniejszych wśród turystów części hiszpańskiego wybrzeża. Co roku zalewana jest przez tłumy turystów z różnych stron świata. Nie ma się co dziwić, bowiem jest to miejsce idealne na urlop. 300 km plaż, świetne hotele i kempingi z doskonałą infrastrukturą - to wszystko oferuje hiszpański kurort.