Turystyka. Zmiany w zespole zarządzającym Wakacje.pl Z początkiem lutego wejdą w życie zmiany w zespole zarządzającym Wakacje.pl S.A. Wiceprezes Zarządu Damian Ozga, kierujący dotąd Departamentem Produktu i Sieci stacjonarnej, ustępuje ze stanowiska i zostaje w grupie Wakacje.pl w roli Prezesa Zarządu Parklot.pl. Na stanowisko VP Sales awansuje Krzysztof Zych. Nowego lidera obszaru produktu poznamy do końca pierwszego półrocza 2021. Krzysztof Zych Źródło: Wakacje.pl Zmiany personalne i strukturalne w Wakacje.pl są konsekwencją ustaleń transakcyjnych z maja 2018 roku, kiedy Wakacje.pl kupiły zarządzaną przez Ozgę sieć My Travel. Dotyczyły terminu, w jakim Damian Ozga będzie zarządzał powierzonymi mu obszarami w strukturach spółki. Ozga jako przedsiębiorca jest zaangażowany kapitałowo w inne biznesy, które w tak wyjątkowym czasie wymagają większej aktywności operacyjnej. Tym samym ustępuje ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za produkt i sieć stacjonarną. Ozga zostaje jednak w strukturach grupy Wakacje.pl i zespole Dariusza Górznego na stanowisku Prezesa Zarządu Parklot.pl – spółki przejętej przez Wakacje.pl w 2018 roku. Jej oferta skupia się dostarczeniu miejsc parkingowych przy lotniskach w całej Polsce, a także w Niemczech i w Czechach. W Parklot.pl Damian będzie realizował strategię rozwoju biznesu w Polsce, a także ekspansji zagranicznej. – Przed nami wyzwania związane z wyjściem z kryzysu i ambitne plany dla sieci stacjonarnej, która ma wracać do normalności szybciej niż rynek, na sztandary strategiczne wzięliśmy też ofensywę w zakresie oferty produktowej. Oba te obszary wymagają więc pełnej atencji na poziomie Zespołu Zarządzającego, dlatego wraz z ustąpieniem Damiana Ozgi ze stanowiska podjąłem decyzję o rozdzieleniu odpowiedzialności za każdy z nich– mówi Dariusz Górzny, Prezes Zarządu Wakacje.pl S.A. – Rola Damiana Ozgi w zarządzie Wakacje.pl przypadła w dużej mierze na niezwykle trudny rynkowo okres, kiedy pełne rozwinięcie skrzydeł organizacji obiektywnie nie było możliwe, niemniej doświadczenie i kompetencje Damiana istotnie wpłynęły na to, jak skutecznie jako organizacja przez ten okres przeszliśmy. Na uporządkowanie portfolio, struktur i wyznaczenie strategicznych kierunków natarcia w obszarach produktu i sieci stacjonarnej. Cieszę się na dalszą bezpośrednią współpracę z Damianem w ramach Parklotu i jestem przekonany, że jeszcze nie raz zaskoczy on pozytywnie rynek – dodaje Dariusz Górzny. – Czas spędzony w Wakacje.pl był dla mnie bardzo owocny. Zbudowanie synergii i efektywności trzech marek po akwizycjach wymagało bardzo dużego zaangażowania, były to dla mnie doświadczenia nowe i wiele się w tym obszarze nauczyłem. Niezwykle cennym doświadczeniem, a zarazem sporym wyzwaniem w zakresie zarządzania obszarem produktu było wzięcie ogromnej odpowiedzialności za zabezpieczenie organizacji produktowo. Niemniej cieszę się, że swoje zadania udało mi się zrealizować dobrze, o czym świadczy kontynuacja współpracy w roli Prezesa zarządu PARKLOT Sp. z o.o. – mówi Damian Ozga. Krzysztof Zych awansuje na VP Sales Konsekwencją strategii stawiającej na pierwszym miejscu Klienta, jego potrzeby i oczekiwania, wzmocnione dodatkowo w okresie pandemii, jest powierzenie odpowiedzialności za kanały sprzedaży online i offline jednemu managerowi. Nowo utworzonym Departamentem Sprzedaży i Sieci Stacjonarnej pokieruje Krzysztof Zych, który do tej pory, w randze członka Zespołu Zarządzającego, był odpowiedzialny za obszar sprzedażowy i posprzedażowy w kanale online Wakacje.pl. Zych pokieruje łącznie niemal 200-osobowym zespołem i siecią ponad 300 salonów sprzedaży. – Nasze wysiłki zawsze koncentrowały się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń zakupowych dla Klientów Wakacje.pl. Skupiając w jednym departamencie sprzedaż online i offline będziemy mogli efektywnie realizować strategię omnichannel, która stawia Klienta w centrum uwagi niezależnie od miejsca, w jakim finalizuje transakcje– zapowiada Krzysztof Zych. Krzysztof Zych to doświadczony manager, z Wakacje.pl związany od 2018 roku. Z powodzeniem zarządza zespołami sprzedażowymi i posprzedażowym w kanale online, osiągając rekordowe wyniki sprzedaży i jakości obsługi. – Krzysztof niejednokrotnie udowodnił, że jest niezwykle skutecznym i godnym zaufania managerem, który potrafi podejmować odważne decyzje. Ogromnie cenię go za precyzję, dalekowzroczność i bardzo ważną umiejętność połączenia skuteczności z empatią do pracowników. W Wakacje.pl z powodzeniem przeprowadził proces restrukturyzacji departamentu sprzedaży, konsekwentnie przebudowując procesy i systemy, istotnie poprawiając jakość oferowanych przez nas usług doradczych i osiągając historyczne rekordy sprzedaży. Z przyjemnością powierzam mu kolejny obszar i jestem przekonany, że stworzy synergię dwóch różnych, a równie istotnych kanałów sprzedaży – mówi Prezes Dariusz Górzny. Głównymi wyzwaniami Krzysztofa Zycha w nowej roli będzie realizacja strategii Client First oraz budowa przewagi sieci franczyzowej w oparciu o dane i potencjał analityczny, drzemiący w grupie Wakacje.pl oraz Wirtualna Polska Holding. W przeszłości Krzysztof Zych z sukcesami zarządzał zespołami sprzedażowymi i produktowymi w spółkach z obszaru mediów internetowych i e-commerce – w Wirtualnej Polsce, Goldbach Audience i ARBOinteractive. Wykształcenie ekonomiczne zdobywał w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szefa produktu Wakacje.pl poznamy w I półroczu 2021 Stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za produkt pozostanie nieobsadzone do końca pierwszego półrocza. W tym czasie za rozwój oferty oraz relacje z partnerami biznesowymi będzie odpowiadała Dyrektor Produktu Jolanta Kołodziejczyk, raportująca bezpośrednio do Dariusza Górznego. – Nazwisko nowego wiceprezesa ogłoszę do końca czerwca. Jestem jednak spokojny o jakość zarządzania tym obszarem w okresie przejściowym, bowiem Jolanta jest bardzo doświadczonym i skutecznym managerem i w najbliższych miesiącach, współpracując bezpośrednio ze mną, będzie realizowała w normalnym trybie naszą strategię produktową– puentuje Dariusz Górzny. Spółka Wakacje.pl S.A. to lider rynku OTA w Polsce z największą platformą sprzedaży wycieczek – Wakacje.pl, oraz właściciel sieci ponad 300 salonów własnych i franczyzowych. Obecna na rynku od 21 lat. W portfolio grupy są marki Wakacje.pl, My Travel, Wakacyjny Świat i Parklot.pl. Od 2017 roku jest częścią Wirtualna Polska Holding.