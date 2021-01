Meksyk zyskuje na popularności wśród Polaków. Hit tegorocznej zimy

Mimo trwającej od miesięcy pandemii, zimowa oferta w biurach podróży jest całkiem ciekawa. Do wyboru mamy wiele kierunków, zarówno bliższych, jak i dalszych. W tym roku poza ceną, długością lotu czy pogodą na miejscu doszedł dodatkowy czynnik wpływający na decyzję klientów biur podróży - konieczność posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Są kraje, które tego wymagają - najczęściej na własny koszt. Meksyk do nich nie należy - tu można polecieć bez żadnych dodatkowych dokumentów, należy jedynie wypełnić formularz informacyjny.

Meksyk - hit Polaków

- W tym sezonie zimowym Meksyk jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków na urlop, obok Zanzibaru i Dominikany - mówi Klaudyna Mortka z Wakacje.pl. - Podróżując do Meksyku nie musimy robić testu na koronawirusa, na miejscu nie przechodzimy kwarantanny. Za tygodniowy pobyt w dobrej klasy hotelu zapłacimy ok. 4600 zł z wyżywieniem all inclusive i ok. 3500 zł za opcję bez wyżywienia - dodaje.