Znajdź inspirację do podróży - VII edycja Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów

I miejsce - Pora na Wycieczkę

W tegorocznej, siódmej edycji Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów, pierwsze miejsce zdobył blog "Pora na Wycieczkę", prowadzony przez Karolinę i Filipa. Ta para podróżników, mieszkająca, na co dzień w Małopolsce, zaskoczyła wszystkich swoją pasją do odkrywania mniej znanych zakątków regionu. Swoją pasją do podróży po Polsce dzielą się na swoim blogu już 3 lata, ale podróżują znacznie dłużej. Na co dzień pracują, ale każdą wolną chwilę poświęcają na wyjazdy i zwiedzanie tego, co można zobaczyć tuż za rogiem.