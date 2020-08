Znasz snorkeling? Podwodna rozrywka dla całej rodziny

Wodny świat to moc fascynujących obserwacji. Ci z was, którzy mają możliwość doświadczyć bezpośredniego obcowania z egzotyczną przyrodą ciepłych mórz, docenią snorkeling. To źródło doskonałej i pouczającej rozrywki dla dorosłych, jak i dzieci, która przy okazji pozwala zażyć nieco ruchu w wodzie.

Wodny świat snorkelingu

Maska, fajka i płetwy wystarczą, aby podziwiać podwodne piękno fauny i flory w morzu. Płetwonurek uprawiający snorkeling unosi się na powierzchni wody i przemieszcza za pomocą płetw, fajka ułatwia oddychanie, a przylegająca do twarzy maska pozwala wszystko dokładnie widzieć. Dodatkowy atut? Aktywność pod wodą pozwala na utrzymanie sprawności i poprawę kondycji bez obciążania stawów, dlatego tę formę poleca się seniorom. W płytkiej wodzie morskie dno mogą pooglądać także osoby, które nie pływają, a jedynie spacerują po dnie, bo nie wymaga dużej sprawności.

Podwodny świat może odkrywać przed nami zupełnie inny wymiar wakacji nad morzem, także w zwykłym basenie. Nudne? Na pewno nie dla dzieci, dla których zwykła obserwacja tego, jak zmienia się otoczenie i inni ludzie pod wodą może być odkrywcze, ciekawe i zupełnie nowe. Zamiast kolejnego wieczoru przed telewizorem, warto spróbować aktywności, która jest dostępna dla każdego, choćby dla dzieci pod okiem rodziców… w większej wannie. Dodatkowy atut? Niska cena akcesoriów, które w porównaniu z bardziej zaawansowanym sprzętem do nurkowania wynoszą niewiele. Zestaw albo podstawowe elementy to wydatek kilkudziesięciu złotych, a zestaw dla dziecka kupimy do 100 zł.

Nie tylko gogle z rurką...

Jeśli mieliście negatywne doświadczenia z dawnymi rurkami do oddychania czy przeciekającymi maskami, możecie wypróbować nowsze, usprawnione gadżety, w tym popularne maski "easy breath", czyli zmyślnie zaprojektowane połączenie fajki i gogli. Dawniej te dwa elementy występowały osobno, co nie zawsze było wygodne, maska jest wygodniejsza i bardziej funkcjonalna.

Zabawa dla całej rodziny

Pełnia sezonu wakacyjnych wyjazdów już za nami, a i przydomowe, baseny powoli znikają z podwórek. Tym z was, którzy skorzystają z możliwości jesiennych i zimowych (czasem niedrogich) lotów do ciepłych krajów, z pewnością spodoba się zyskująca na popularności aktywność, polegająca na eksplorowaniu płytkich wód bogatych w rozmaite cuda przyrody, pełne kolorowych ryb i podwodnych krajobrazów, które skrywa morze. Snorkeling jest oczywiście możliwy tam, gdzie mamy czystą wodę, dlatego nieliczne naturalne zbiorniki wodne będą do tej aktywności odpowiednie, ale i w kraju znalazłyby się miejsca do tego rodzaju rozrywki.

Nie, nie tylko na drogich wakacjach…