Zniesienie wiz do USA. Branża turystyczna popiera ideę

Do koalicji na rzecz zniesienia wiz dla Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych przyłączyła się Polska Izba Turystyki i biuro podróży Rainbow. - Naszym celem jest zachęcenie Polaków, żeby w ciągu kilku miesięcy występowali o wizę, ale jednocześnie robili to rzetelnie - mówi Adrian Kubicki, inicjator akcji.

Nowy Jork to dla wielu podróżnicze marzenie numer jeden

Żeby zostać objętym ruchem bezwizowym, czyli wejść do Visa Waiver Program (VWP), Polska musi spełnić istotne kryterium: odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 (turystycznej i biznesowej) w ciągu amerykańskiego roku budżetowego - od 1 października do 30 września - nie może być wyższy niż 3 proc. W 2017 r. wyniósł on 5,9 proc. Żeby umożliwić poprawę statystyk o prawie 3 punkty proc., powstała koalicja organizacji i firm z LOT-em na czele. Promuje skuteczne występowanie o wizę do USA

Do akcji wizowej przyłączyła się dziś Polska Izba Turystyki, która zrzesza prawie 500 firm z branży. Członkami PIT są m.in. najważniejsze i największe biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, właściciele bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych oraz korporacje targowe. Jak podaje PIT, jej członkowie łącznie dysponują około tysiącem placówek handlowych na terenie całego kraju i reprezentują 70 proc. kapitału obrotowego branży turystycznej w Polsce.

- Korzyści gospodarcze płynące ze zniesienia procedur wizowych dla Polaków są bezsprzeczne. Oprócz zwiększenia przychodów dla gospodarki taki ruch zaowocowałby również znacznym wzrostem obrotów polskich biur turystyki wyjazdowej specjalizujących się w rynku amerykańskim. Liczymy na to, że społeczna kampania informacyjna zainicjowana przez LOT, objaśniająca amerykański proces wizowy, ułatwi wejście Polski do programu Visa Waiver, a co za tym idzie będzie impulsem do rozwoju turystyki – mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.



Amerykańskim VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 z UE. Są wśród nich liczne kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Polska, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.

- Polska Izba Turystyki w ciągu ostatnich lat podejmowała wiele prób w celu zmiany tej sytuacji i złagodzenia procedur imigracyjnych, zarówno na poziomie europejskim, jak i we współpracy z amerykańskimi stowarzyszeniami – mówi Paweł Niewiadomski z PIT. – Wizy są istotną barierą dla turystyki. W krajach zachodnich turystyka jest dziś jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Światowym trendem jest odchodzenie od ograniczania go poprzez uciążliwe procedury wizowe - dodaje.

Do akcji przystępuje także Rainbow, największy touroperator w Polsce sprzedający wycieczki do USA. To notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych firma z 28-letnim doświadczeniem, która sprzedaje swoje usługi turystyczne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Litwie.



- Kiedy usłyszeliśmy o akcji którą rozpoczął LOT, natychmiast postanowiliśmy się w nią zaangażować. To doskonała inicjatywa, ważna dla biznesu turystycznego. Od lat wysyłamy do Ameryki bardzo wiele grup w ramach różnorodnych programów zwiedzania. Widzimy ogromny potencjał i zainteresowanie klientów tym rynkiem. Jednocześnie wizy są dotychczas jedną z większych barier w rozwoju turystyki zorganizowanej do Stanów Zjednoczonych – mówi Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow.

Rainbow postanowił aktywnie edukować, jak prawidłowo wypełniać elektroniczne wnioski wizowe. - Wspólnie z LOT-em przygotowujemy specjalną broszurę informacyjną. Będzie ona dostępna w całej naszej sieci sprzedaży, na którą składa się 150 biur własnych i tysiąc punktów agencyjnych w całej Polsce. Mamy nadzieję, że będzie ona realną pomocą dla naszych klientów i przyczyni się do zmniejszenia liczby odrzucanych wniosków – dodaje prezes Baszczyński z Rainbow.

Koalicja na rzecz zniesienia wiz dla Polaków została utworzona w styczniu br. przez sześć organizacji: Fundację Polska Innowacyjna, Fundację Teraz Polska, Fundację im. Cichociemnych, Fundację Instytut Myśli Schumana, Polskie Linie Lotnicze LOT i Mastercard. W lutym do tego grona dołączył Kraków Airport, a następnie Port Lotniczy Rzeszów. Patronat objął też lotniczy portal branżowy Pasażer.com. W akcji chodzi o to, żeby wiedza o zasadach przyznawania amerykańskich wiz i promocja USA jako atrakcyjnego kierunku podróży były jak największe.

- Naszym celem jest zachęcenie Polaków, żeby w ciągu kilku miesięcy występowali o wizę, ale jednocześnie robili to rzetelnie, gdyż każde niewłaściwe aplikowanie kończy się odmową. To z kolei psuje statystyki i powoduje, że Polacy muszą podróżować do USA z wizą w paszporcie – mówi Adrian Kubicki, dyrektor Biura Komunikacji LOT i inicjator akcji. – Wejście Polski do ruchu bezwizowego byłoby ogromnym impulsem rozwojowym dla gospodarki, wymiany handlowej i kulturalnej oraz nowym wymiarem łączności dla wielu polskich rodzin. Cieszę się, że tyle znakomitych organizacji w tym samym momencie dostrzegło ten potencjał, a do społecznej kampanii dołączają się nowe – dodaje.

Partnerzy akcji zachęcają do podróżowania do USA w celach biznesowych i turystycznych (z wizą B1/B2), a jednocześnie apelują o rzetelne podejście do procesu wizowego. W każdym wniosku niezbędne jest przedstawienie konkretnych i wiarygodnych planów podróży do USA. Odmowy udzielane są, jeśli podczas rozmowy pojawi się wątpliwość, że aplikujący zamierza wykorzystać wizy w innym celu niż deklarowany. Szans na wjazd nie mają też osoby z przeszłością kryminalną albo zarejestrowane wcześniej z powodu naruszenia przepisów wizowych.



Osoby planujące podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych nie powinny ubiegać się o wizę B1/B2 pod pozorem wyjazdu turystycznego, ponieważ najczęściej wnioski takie zostają odrzucane (oprócz negatywnego skutku dla statystyk wiąże się to również ze stratą 160 dolarów opłaty wizowej). Aplikujący powinni też zwrócić szczególną uwagę na kategorię wizy, o jaką się starają. Na przykład młode osoby planujące wyjazd na wakacyjne Work&Travel nie powinny ubiegać się o wizę B1/B2, a o dedykowany im specjalny rodzaj wiz. Szczegółowy opis kategorii wizowych znajduje się na stronach Ambasady USA.

Polacy mogą składać wnioski wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie, Konsulacie w Krakowie i innych amerykańskich placówkach dyplomatycznych na świecie. Sama procedura ubiegania się o wizę jest konsekwentnie poprawiana, żeby proces uzyskiwania wizy był jak najmniej czasochłonny. Z badań przeprowadzonych przez stronę amerykańską w lutym tego roku wynika, że średni czas spędzony w Ambasadzie USA w Warszawie przez osobę aplikującą o wizę od wejścia (po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa) do wyjścia wynosi 16 minut. To znaczy, że w ciągu roku średni czas obsługi osoby ubiegającej się o wizę spadł aż o 13 minut.