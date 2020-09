Zniesiono zakaz. Sanatoria w czerwonej strefie mogą przyjmować kuracjuszy

Od soboty w powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej nie obowiązuje zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej. To świetna wiadomość dla miast, w których znajdują się sanatoria oraz dla osób, które w najbliższym czasie wybierają się do nich na rekonwalescencję.

Dworzec kolejowy Rabka-Zdrój (Getty Images)