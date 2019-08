Zoo w Berlinie. Homoseksualne pingwiny przygarnęły jajo

Skipper i Ping, dziesięcioletnie samce z gatunku pingwina królewskiego, odkąd tylko pojawiły się w berlińskim zoo, wykazywały instynkt rodzicielski. Teraz jajo porzucone przez jedną z samic trafiło pod ich opiekę, ale nie ma pewności, że coś się z niego wykluje.

- Postawiliśmy jajo przed jednym z samców. Od razu wiedział, co robić i zaczął je wysiadywać – powiedział opiekun zwierząt Norbert Zahmel, dodając, że para bardzo dobrze troszczy się o swojego przyszłego potomka. Rzecznik zoo, Maximilian Jäger, zauważył, że pingwiny zachowują się, jak wzorowi rodzice, zmieniając się nawzajem w wysiadywaniu jaja.

Heteroseksualne pary pingwinów opiekują się zniesionym jajkiem w dokładnie taki sam sposób. Kiedy jedno z rodziców wysiaduje je, przykrywszy jajo własną fałdą brzuszną, by zapewnić ciepło, drugi rodzic udaje się na poszukiwanie pożywienia. Gdy już wróci, para zamienia się obowiązkami i trwa to aż do wyklucia młodego pingwiniątka.