Zoonoooc chce pobić zeszłoroczny rekord. Ma być 999 miejsc noclegowych

Pokaz zwierząt terrarystycznych, opowieści przy ognisku, zabawa w parku linowym i oczywiście konkursy z nagrodami. To już kolejny sezon dzikiej nocy w płockim ZOO.

Plan imprezy ma być dość rozległy, a atrakcje będą przygotowane głównie z myślą o najmłodszych. W ubiegłym roku dzieci mogły szaleć w parku linowym ZOOLANDIA. Wieczorem opiekunowie zwierząt opowiadali zabawne historie o swoich podopiecznych, a sam dyrektor ZOO poprowadził kilka konkursów. Były to m. in. podchody po ZOO, konkurs fotograficzny i quiz pt. "Co z tego wyrośnie”. Do późnej nocy paliło się ognisko, przy którym nie zabrakło kiełbasek, gitary i śpiewów.