Zwiedzanie Szczecina śladami legend. Niesforna małpka, prezent od gryfa i magiczny proszek

Szczecin nierozerwalnie kojarzy się z monumentalnymi Wałami Chrobrego, kultowym paprykarzem i jednym z najstarszych kin na świecie. Dziś zabieramy was natomiast na spacer śladami szczecińskich legend. Na naszej trasie znajdą się zarówno bardziej, jak i mniej popularne atrakcje. No to w drogę!