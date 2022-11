11 listopada w Poznaniu. Święto Niepodległości i Dni Świętomarcińskie

- Tegoroczne hasło możemy rozumieć na wiele sposobów, ale przede wszystkim myślimy o Ukraińcach, którzy do nas przyjechali. Nawiązujemy też do historii proboszcza parafii pw. św. Marcina, który rozdawał ubogim rogale, czyli "czynił dobro". My też w ten symboliczny sposób chcemy podziękować poznaniakom za to, ile zrobili dla obywateli Ukrainy - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.