14‑15 grudnia na Jaworzynie Krynickiej weź udział w otwarciu sezonu zimowego w Małopolsce!

Jeśli jesteś spragniony narciarskich przygód i na dodatek miewasz sny o szusowaniu po świeżutkim sztruksie – to znak, że w weekend 14-15 grudnia nie może Cię zabraknąć na uroczystym otwarciu sezonu zimowego Małopolski na Jaworzynie Krynickiej! W krynickim ośrodku Grupy PKL czekać będzie na narciarzy i snowboardzistów jeszcze więcej tras oraz mnóstwo atrakcji, przygotowanych specjalnie na otwarcie sezonu zimowego w Małopolsce.

Jak zima to w Małopolsce, jak Małopolska to Jaworzyna Krynicka! Co prawda, w krynickim ośrodku Grupy PKL już od 30 listopada miłośnicy sportów zimowych mogą korzystać z dostępnych tras, ale oficjalnie sezon 2024/2025 rozkręca się tutaj na dobre w weekend 14-15 grudnia. Entuzjaści zimy podczas oficjalnego otwarcia sezonu zimowego w Małopolsce będą mogli liczyć na jeszcze więcej atrakcji na stoku oraz 30% rabaty na skipassy, muzykę, koncerty i zabawę w strefie après-ski.

Otwarcie sezonu zimowego w Małopolsce 2024/25

- W najbliższy weekend Jaworzyna Krynicka stanie się centrum zimowej Małopolski! Uroczyste otwarcie sezonu to symboliczne zaproszenie dla wszystkich narciarzy i snowboardzistów, na których na Jaworzynie Krynickiej przez całą zimę czekają przygotowane trasy, strefa après-ski i nowy wymiar zimowej przygody! Zapraszamy do nas wszystkich miłośników sportów zimowych, a także osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami i snowboardem, bo na Jaworzynie Krynickiej każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL.

Jak zima to w Małopolsce, jak Małopolska to Jaworzyna Krynicka!

Jaworzyna Krynicka rozkręca zimę!

14 i 15 grudnia w krynickim ośrodku Grupy PKL cały weekend zapowiada się bardzo aktywnie. W tych dniach spodziewajmy się na Jaworzynie uroczystego rozpoczęcia sezonu narciarskiego 2024/2025 w Małopolsce. A to wszystko w ramach tradycji Małopolski i Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT), by przybliżać atrakcje turystom ale i mieszkańcom w ośrodkach narciarskich, które są wizytówką regionu. Miłośnicy sportów zimowych podczas otwarcia sezonu zimowego poszusują w ten weekend na trasach nr 3, 6, 7 oraz żółwik – czynna będzie trasa pod gondolą ze szczytu Jaworzyny Krynickiej do stacji dolnej i strefy après-ski.

Atrakcji nie zabraknie na Jaworzynie przez cały weekend ale to 15 grudnia w samo południe uroczyście otworzymy sezon narciarski w Małopolsce!

- Małopolska to idealne miejsce do aktywnego spędzenia zimy! To u nas zima trwa najdłużej i często jeszcze w marcu można szusować po świetnie przygotowanych stokach. Warto zwrócić uwagę na różnorodność tras w Małopolsce, gdzie zadowoleni będą rodzice z małymi dziećmi, które mogą ćwiczyć swoje zdolności na łagodnych stokach, ale także zaawansowani narciarze. Dobrze rozwija się także narciarstwo biegowe oraz skitury, które w ostatnich latach mocno zyskały na popularności. Po takim aktywnym dniu nic nie cieszy bardziej niż smaczna kolacja w jednej z lokalnych restauracji czy też wypoczynek w termach. Daj się ugościć w zimowej Małopolsce! - mówi Grzegorz Biedroń, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

W ramach otwarcia sezonu zarówno na stoku jak i na nowym tarasie przy stacji dolnej i strefie après-ski zaplanowano atrakcje serwowane przez Małopolskę i ośrodek narciarski Jaworzyna Krynicka. Jak przystało na dobrą strefę après-ski nowy sezon przywitamy w rytmie gorącej muzyki, jazdy synchronicznej na stoku, animacji dla dzieci i konkursów z nagrodami! A będzie ich cała masa! Dlatego jeśli planujecie zimowe szaleństwo na stoku to może właśnie Wam uda się wygrać 15 grudnia skipassy na Jaworzynę Krynicką podczas otwarcia sezonu w krynickim ośrodku Grupy PKL.

Gwarantujemy, że ciekawie będzie także w trakcie pokazu GOPR z psami ratownikami, których pomoc w poszukiwaniu osób zaginionych w górach jest nieoceniona. Podczas popisu zaprezentowane zostaną metody pracy ratowników z czworonogami pracującymi w GOPR.

Rusz na stok do Krynicy i znajdź się w narciarskim raju

Odwiedzając zimą Jaworzynę Krynicką możemy w pełnym sezonie przygotować się na sporo nowości i niezapomnianych wrażeń. Znajduje się tutaj aż 14 tras o łącznej długości niemal 15 km, z tego cztery posiadają homologację FIS.

Na trasach nr 1 i 6 w tym sezonie narciarze oraz snowboardziści poszusują również wieczorową porą. Przerwa na ratrakowanie będzie w godzinach 16:00-18:00. W tym czasie warto odwiedzić strefę après-ski, w której rozgrzejemy się, skosztujemy pyszności czy zrelaksujemy się przed kolejnymi zjazdami. Na miejscu do naszej dyspozycji są również Restauracja Gondola, znajdująca się przy stacji dolnej oraz Karczma Harnaś tuż obok stacji górnej.

Do dyspozycji miłośników sportów zimowych są tutaj także nowoczesna 6-osobowa kolej krzesełkowa Jaworzyna Express, wyciągi, kolej krzesełkowa oraz gondolowa. Obok stacji dolnej znajduje się Hotel Jaworzyna Krynicka. Liczne restauracje, szkoła Jaworzyna Ski&Snowboard, Akademia Misia Polarnego, wypożyczalnia nart, serwis Wintersteiger oraz centrum testowe Rossignol i HEAD.

Mapa tras w ośrodku Jaworzyna Krynicka

Ogromny taras z nowym barem après-ski doskonale uzupełni ofertę rozrywkową i gastronomiczną stacji narciarskiej. Bliżej narciarskiego raju już nie można być. Wieczorna jazda na 2 trasach o długości ponad 2 km, doskonale oświetlonych uzupełnia zimową propozycję ośrodka narciarskiego Grupy PKL.

Warto śledzić informacje na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych ośrodka Grupy PKL, by być na bieżąco z wszystkimi nowościami oraz godzinami ich dostępności.

