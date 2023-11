5-te urodziny Arche Hotel Krakowska

"To był wspaniały wieczór pełen najróżniejszych emocji. Było wiele wzruszeń, bo było także wiele wspomnień. Pięć lat to tak dużo, a jednocześnie tak niewiele, jednak to piękny czas, który pozwolił nam nawiązać wiele relacji biznesowych, otworzył nas także na wiele różnych możliwości.