6-letni Arek znów nad Morskim Okiem. "Jestem zszokowana zachowaniem ludzi" – pisze jego mama

W styczniu br. zawstydził wielu turystów wyprawą nad Morskie Oko, pokonując szlak na wózku, z pomocą rodziców. W miniony weekend Arek wziął udział w akcji "Czyste Tatry". Niestety, nawet podczas jej trwania turyści zachowywali się skandalicznie.

Mama Arka w swoim wpisie zwróciła uwagę, że niestety nawet podczas akcji turyści nie potrafili się zachować na terenie TPN. - Jestem zaszokowana tym, co wczoraj doświadczyłam. Niektóre osoby przechodzące obok nas chciały, abyśmy zabrali ich śmieci, bo skończyli np. jeść czy pić i czemu on ma to znosić w swoim plecaku, jak może nam dać. Przecież ma Pani worek, może to Pani zabrać. A gdybym go nie miała, to co by się z tymi śmieciami stało? – pisze pani Marzena.