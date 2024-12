Absolutny hit Polaków na sylwestra. Nie ma już żadnych wolnych miejsc

Większość osób ma już sprecyzowane plany na sylwestra, ale są i tacy, którzy z decyzją czekają do ostatniej chwili. Kto w tym roku liczył na świetną ofertę last minute, srogo się rozczaruje. Okazuje się, że najpopularniejszy kierunek jest już wyprzedany całkowicie, a oferty do wielu innych krajów mają kosmiczne ceny.

Tegoroczny sylwester wypada we wtorek, co jest bardzo korzystnym układem pod kątem wyjazdów. Nie dość, że środa 1 stycznia jest dniem wolnym, to tuż po weekendzie wypada kolejne święto - Trzech Króli. Dzięki temu wystarczy wziąć cztery dni urlopu, żeby cieszyć się 10 dniami wypoczynku - od soboty do poniedziałku włącznie.

Sylwester za granicą

Wielu Polaków wykorzystuje ten czas na podróż - część stawia na góry, ale dzięki szerokiej siatce połączeń sporo osób Nowy Rok powita za granicą.

- Możliwości wyjechania na sylwestra jest z każdym rokiem coraz więcej - potwierdza Marzena German z Wakacje.pl. - Wśród kierunków najczęściej wybieranych przez klientów biur podróży znajdują się Egipt, Hiszpania – zarówno w rozumieniu części lądowej (przede wszystkim chodzi o Andaluzję) jak i Wysp Kanaryjskich, ale też Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kenia, Zanzibar, Tajlandia, czy Wyspy Zielonego Przylądka - wymienia.

Egipt to hit Polaków na sylwestra © GETTY | SOPA Images

Okazuje się, że wyjątkowy układ dni wolnych zadziałał na Polaków. Zdecydowanym hitem tej zimy jest Egipt. Gdy wejdziemy w oferty do kraju faraonów na Wakacje.pl, znajdziemy ich kilkadziesiąt, ale po pierwsze ceny są bardzo wygórowane - od 5500 zł za all inclusive, po drugie wszystkie dostępne wyjazdy mają wylot z Berlina. Wycieczki z połączeniami z polskich lotnisk wyprzedały się.

Z Wyspami Kanaryjskimi jest ciut lepiej. Kilkadziesiąt ofert ma wyloty także z Polski, ale ceny bardziej przypominają kierunek egzotyczny niż europejski. Za tydzień na jednej z Wysp Kanarskich zapłacimy min. 5500 zł bez wyżywienia. Najtańsza oferta z all inclusive kosztuje 6800 zł.

Sylwester last minute

Nie oznacza to jednak, że nie da się wyjechać na sylwestra w rozsądnej cenie. - Polacy coraz chętniej wybierają się w miejsca, które niekoniecznie muszą kojarzyć się z zimowym wypadem. Takim kierunkiem jest chociażby Albania – kraj odwiedzany przez nas zazwyczaj latem. Dzięki temu, że połączenia lotnicze funkcjonują przez cały rok kraj jest dostępny także w odsłonie zimowej - zauważa Marzena German.

Za tydzień na riwierze albańskiej w hotelu ze śniadaniami i wylotem z Krakowa zapłacimy od 2 tys. zł za osobę. Na jaką pogodę możemy liczyć? Idealną na zwiedzanie. W najbliższym tygodniu w Albanii będzie pełne słońce, a temperatury będą wahać się od 13 do 18 st. C.

Berat jest wizytówką całego kraju © Adobe Stock | Milos Kubus

- Innym miejscem, do którego można polecieć, jeśli budżet ma znaczenie, jest Wilno. Można wybrać się tam w opcji noclegu z samymi śniadaniami – będzie to świetna okazja, by spróbować lokalnej, pysznej kuchni. Wilno promuje się jako jedna ze stolic kulinarnych, posiada też restauracje odznaczone gwiazdkami Michelin - mówi Marzena German.

Tydzień w Wilnie spędzimy od 1850 zł. Najtańsze oferty znajdziemy z wylotem z Rzeszowa.

Jeśli jednak chcielibyśmy wybrać się w okresie noworocznym na typowy wypoczynek all inclusive, najkorzystniejsza cenowo jest zdecydowanie Turcja. - Wyjazd po sezonie letnim jest też dobrą okazją, by dać się trochę porozpieszczać. Wtedy luksusowe hotele obniżają ceny, można skorzystać też z dodatkowej oferty takiej jak zabiegi spa&wellness - mówi Marzena German. Najtańsze all inclusive w Turcji wykupimy od ok. 3 tys. zł za osobę. Wyjazdy do pięciogwiazdkowych hoteli rozpoczynają się od 3800 zł.

Turcja zimą

- Loty w sezonie zimowym na riwierę Morza Śródziemnego realizowane są od kilku lat, a oferta cieszy się zainteresowaniem - mówi Marzena German.

Turcja zimą kusi pustymi plażami, idealnymi na spacery © Adobe Stock

W grudniu możemy spodziewać się tam temperatur w okolicach 17-18 st. C i dużo słońca. To najlepszy moment na zwiedzenie: nie będzie kolejek ani męczących upałów. Marzena German przypomina, że Turcja ma bardzo bogatą historię, która jest widoczna w zachowanych zabytkach – kościołach, stanowiskach archeologicznych, muzeach, ale też po prostu w miastach i miasteczkach.