Wakacje na Krecie. "Nie radzę robić niczego na szybko"

Inne miejsce, które muszę wymienić to Jerapetra, na południowo-wschodnim wybrzeżu Krety. Wróciliśmy w tym roku do tawerny tuż nad wodą, którą odwiedziliśmy lata temu. Jedząc moje ulubione kalmary, zerknęłam w stronę morza i mój wzrok przyciągnęły dwie postacie. Najpierw wynurzyła się jedna, potem druga - myślałam w pierwszej chwili, że to nurkowie. Przyjrzałam się bliżej i okazało się, że to żółwie! Podpływały bardzo blisko i wręcz zaglądały mi do talerza. Pierwszy raz zobaczyłam żółwie w naturze. To miejsce uważam za jedno z najpiękniejszych. Jak czyste musi być morze, skoro żółwie sobie w nim spokojnie pływają?