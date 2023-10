Afera na terenie chronionym w rejonie rzeki Rosicy. "Ogromne ilości ziemi wraz z odpadami budowlanymi"

Wszczęto dochodzenie

WIOŚ podkreślił, że w związku z poczynionymi na miejscu ustaleniami zwrócono się do Komendy Miejskiej Policji w Płocku o informację o pojazdach znajdujących się na terenie nieruchomości, gdzie przeprowadzono oględziny. Ponadto do policji zwrócono się z prośbą o wezwanie mężczyzny, który odmówił składania wyjaśnień, w celu przesłuchania go.