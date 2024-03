Afera w Tatrach. "Chodzi o to, żeby nas wykończyć"

- To by oznaczało, że musielibyśmy wydać kilkadziesiąt milionów złotych na zakup nowych pojazdów – mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Jakub Karpiński ze Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Zakopanem, które organizuje kursy do Morskiego Oka. Podkreśla, że wiele osób będzie się musiało zadłużyć, a nie wszyscy też będą mieli taka możliwość. Zauważa też, że nowe zasady nie będą na razie dotyczyć taksówek. - To o co tutaj chodzi? O to by nas wykończyć, zdziesiątkować – dodaje Karpiński.